Brief 1 ’Onacceptabel hoge belastingdruk’

We kunnen het overal over oneens zijn, maar over onze koopkracht, onze inkomensplaatjes en de belastingen zijn we unaniem: „De lastendruk in Nederland is ondraaglijk hoog.” Dat blijkt uit de reacties op De Kwestie van deze week.

Een kwart van alle Nederlanders zouden eens tegelijk in Den Haag bij premier Rutte op de stoep moeten gaan staan om te protesteren tegen alle (te zware) lasten. Heel misschien gaat er dan een lichtje bij hem branden.

Je moet wel onnozel wezen als je dat niet in de gaten hebt en de schuld bij de werkgevers legt.

C. Maertzdorf

Stem op deze brief

Of op een van de andere inzendingen: