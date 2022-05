’Kaags nieuwe bestuurscultuur spoorloos’

Ze predikte transparantie en geen achterkamertjespolitiek. Nu ze de door haar gewilde positie heeft gaat ze met Rutte “op de koffie” in de achterkamertjes van Den Haag. Ze blijkt eens te meer een carrièrevrouw. Ook als diplomate viel ze door de mand: miljoenen naar de Taliban in ruil voor toezeggingen over uitvoering van vrouwenrechten. We zien nu dat de Taliban haar keihard voorloog.

Kees Rakers, Hoofddorp