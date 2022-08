Moeilijk hoor, denken als een Bokito

Buitenland

Russische ambassade deelt bizarre video: ’Verhuis naar Rusland: lage gasprijzen, mooie vrouwen’

„Tijd om naar Rusland te verhuizen”, zo eindigt een bizarre promotievideo over Rusland die de Russische ambassade in Spanje deelde op sociale media. En je zou er vaart achter moeten zetten, want „de winter komt eraan.” De verwijzing naar een bekende zin uit de populaire reeks Game Of Thrones doet ve...