’Niet méér bouwen, maar mínder asielinstroom’

Veel is er dus niet veranderd in ruim een jaar, toen we op deze plek tot een vergelijkbare conclusie kwamen.

De toon is nog steeds tamelijk gedecideerd - of onverzoenlijk, al naar gelang waar je staat - als het gaat om vluchtelingen, gelukszoekers en de woningnood. Aefe51lb is er in ieder geval kort in: „Stop de asielinstroom en illegale immigratie, wat tegenwoordig gemakshalve allemaal op dezelfde grote asielbult wordt gegooid. Niet bouwen voor mensen die niets gaan toevoegen aan een beter Nederland en alleen maar de rest van hun leven hun hand ophouden. Geen boeren en groen opofferen om voor de massale instroom te gaan bouwen.”

Dat opofferen van het groen staat ook Marteve tegen. Een plan om grote wijken te realiseren in bestaand groen, vindt in de ogen van deze reageerder dan ook geen genade. „Straks staat de laatste boom in Nederland in het Van Gogh-museum. En wat zal het klimaat hiervan opknappen met de bevolkingstoename”, klinkt het cynisch.

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

Martijn_amsterdam signaleerde de eerste tekenen van uitvoering van grote woningbouwplannen al langere tijd geleden: „Ach, rondom Amsterdam gebeurt dat al. Kijk maar naar Purmerend en Zaandam en Amsterdam zelf; alle stukjes groen moeten bebouwd worden.”

Anderen denken: „Meer woningen? Oké, maar niet in het groen.” Schalkwijk72 zegt daarover: „Bouwen in het groen is een misdaad tegen de natuur. Sloop of verbouw leegstaande kantoorgebouwen en grote fabrieks- en bedrijfspanden. Dan kun je zo 200.000 woningen maken.” Ikmishetnual heeft hetzelfde idee: „Verbouw in versneld tempo leegstaande winkelpanden en kantoorgebouwen tot betaalbare huurwoningen. In dit overbevolkte polderlandje moet je zuinig zijn op de vrije ’groene ruimte’ die er nog is. Woningtekort is er al meer dan 50 jaar. De oplossing? Verandering van de verstikkende regelgeving en het probleem is grotendeels opgelost.”

"Wij zijn het dichtstbevolkte land van Europa. Wij zitten vol"

Peer2083 ziet de oplossing in een financiële prikkel: „Maak het onder één dak wonen van meerdere personen aantrekkelijker. Dus uitkeringen of salarissen koppelen aan de persoon, altijd hetzelfde belastingtarief, onafhankelijk van woonsituatie. Bijkomende voordelen: einde eenzaamheid en goed voor het milieu.” Dat kan helpen, want in het Nederland van vandaag kun je met één modaal inkomen amper een woning betalen, zegt R. van Putten: „Vroeger kon je ook met één inkomen je gezin onderhouden en inderdaad een huis kopen. Tegenwoordig is dat haast onmogelijk of je moet een heel behoorlijk inkomen hebben en ook nog eens een vaste betrekking of eigen bedrijf.”

Los van de betaalbaarheid van huizen; het tekort aan woningen is momenteel schrijnend. Empieters oppert een Chinees aandoend kinderquotum. „We moeten in Nederland een plan maken voor de toekomst. We stellen een quotum op, dat Nederland aankan. Ik denk 12 miljoen inwoners; lijkt mij perfect. Daarom mag je in Nederland als persoon één kind om jezelf te vervangen. Een echtpaar dus twee kinderen. Niet meer. Dus niet als je hertrouwt wéér meer kinderen nemen. Heb je je quotum bereikt, dan lijkt sterilisatie een goed plan. Op deze manier gaat de bevolking naar beneden, doordat er mensen geen kinderen nemen. Als we dan onder de 12 miljoen zitten, mogen er misschien weer migranten bij.”

Volgens Erik de Perik is bijbouwen van woningen vechten tegen de bierkaai, zelfs als het er een miljoen zijn: „Al zouden al die huizen er morgen staan, na die 1.000.000 huizen zijn er weer 3.000.000 huizen nodig en daarna weer. Weilanden genoeg en desnoods dempen we het hele IJsselmeer, maar of dat de oplossing is? Het probleem lost zich echter niet op door bouwen en bouwen, maar alleen door het stoppen van de instroom. Dat is het enige dat werkt.”

Bouwen voor de bestaande tekorten kan volgens een aantal mensen wel, maar niet in het groen. Dejong: „Bouwen in het groen betekent in de praktijk het opofferen van de nog weinige open ruimtes rond steden en dorpen.” Ook Gertaafjevanderwiel ziet dat niet zitten: „De krapte op de huizenmarkt is een groot probleem, maar om het beetje natuur wat we nog hebben te gebruiken voor woningen is mij wel een brug te ver. Bij een crisis, zoals corona, zie je dat het ook grote problemen gaat opleveren. Wij zoeken dan massaal het beetje ruimte wat er nog is. Er moet ruimte blijven om zuurstof in te ademen. Ik ben voor het verdelen van het aantal asielzoekers en vluchtelingen onder landen van de EU welke veel en veel minder mensen per vierkante meter hebben. Wij zijn het dichtstbevolkte land van Europa. Wij zitten vol. En huizen bijbouwen is dan nooit genoeg.”

Ⓒ Hollandse Hoogte / Nederlandse Freelancers

J_Minnee denkt daar echt anders over: „Nederland is ondanks ons woningbestand nog steeds voor 85% onbebouwd. Om deze 35.000.000.000 vierkante meters echt vol te bouwen heb je meer dan 40 miljoen woningen nodig. Er kan dus nog makkelijk één miljoen huizen bij zonder ’alles vol te bouwen’ of schade te doen aan natuur, recreatie of landbouw. Nieuwbouw creëert niet alleen broodnodige woningen maar ook heel veel productieve activiteit.”

Daarmee is J_Minnee wel een roepende in de - groene - woestijn. Josee van Beek behoort tot de tegenstanders. Zij behoort tot het grote kamp van ’niet-bouwers’ en krijgt het laatste woord: „Als we alle weilanden opofferen voor huizenbouw, waar zien we straks nog de vogels, waar kunnen we nog tot rust komen? Het land is overvol. Er zijn al zo weinig plekken om op jezelf te zijn. Geen eindeloos zicht meer, steden bereiken al met hun huizenbouw de omliggende dorpen. Er is geen ruimte om te ontspannen. Ik moet nu al zo’n 30 kilometer rijden wil ik eens buiten zonder mensenmassa kunnen zijn. Laat de boeren boeren. En hun vee in de wei!”