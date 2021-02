’Rol Nederlandse ministers blijft onbesproken’

Met alle excuses, loftuitingen, toeters en bellen, die daar doorgaans bij horen. Maar weet u wat ik al 25 jaar lang tot op de dag van vandaag mis? De rol, die de werkelijke verantwoordelijken in dat drama speelden. Afgezien van de VN en de ongure rol die de Fransen daar in speelden, hoor ik niets over de ministers van Defensie in die tijd. Dat waren Relus ter Beek (PvdA) en Joris Voorhoeve (VVD). Hoe is het mogelijk, dat de politiek die twee er stilletjes mee heeft laten wegkomen en niets gedaan heeft aan de (media) beeldvorming over de militairen, die het vuile werk moesten opknappen, maar niet eens zichzelf konden verdedigen? Laat staan de duizenden, die hun toevlucht bij Dutchbat zochten? Dutchbatters werden behandeld als criminelen, lees ik…Niet alleen in de toeslagenaffaire is gebleken dat de Staat der Nederlanden de grootste vijand van haar eigen burgers schijnt te zijn.

J.v.d. Brandeler