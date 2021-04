’Afschaffen schooladvies slecht idee’

De leerlingen zouden in de eerste drie jaar in het voortgezet onderwijs getoetst moeten worden en zo kunnen bepalen op welk niveau ze verder gaan . Meerjarige brugklassen is in het verleden al aan de orde geweest. De basisscholen kunnen heel goed bepalen wat leerlingen in hun mars hebben (ze werken jaren met de leerlingen). Dat je ze aan het einde van groep 8 test, lijkt me normaal, alleen zou het advies zwaarder moeten wegen dan de eindtoets.

Er moet structuur in zitten, dat bereik je niet door continue te switchen van niveau. Je moet kinderen laten werken op hun eigen niveau en ze daar uitdagen. Het afschaffen van technisch onderwijs/praktijk onderwijs (lts, mts) is ook geen succes gebleken. Gevolg: een tekort aan technisch geschoold personeel en heel veel uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Jan-Willem Strik, Loenen a/d Vecht