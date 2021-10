’Km-vergoeding te laag’

Met de huidige brandstofprijzen en een auto die keurig 1 op 19 rijdt, ben ik al bijna €0,11 per km kwijt aan brandstof. Met €2 per liter is benzine ongeveer 45% duurder dan in 2006. Wanneer wordt de kilometervergoeding aangepast naar een reële vergoeding met ook een aanpassing voor de inflatie van autokosten?

Walther Bakker, Nibbixwoud