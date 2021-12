’Gun leraren extra weekje vrij’

Dat betekent aanspreken op de 1,5 m afstand, het zich onbevoegd in de school bevinden, meestal ook nog zonder mondkapje, niesende snotterende en hoestende kinderen voor een test op laten halen, traktaties weer mee naar huis laten nemen waar hun kind over geniest en/of gehoest heeft, discussies hierover snel in de kiem smoren i.v.m. de lestijd die dat kost, na schooltijd de directeur die hierover door de ouder op het matje is geroepen (!) ontlasten, door de ouder nogmaals op de eigen verantwoordelijkheid te wijzen t.a.v. de samenleving , werkzaamheden en zoom teamvergaderingen die hierdoor na werktijd uitlopen, etc.

De leerkrachten die al op hun tandvlees lopen raken hierdoor overspannen. Gun hen die extra week vrij voor de kerstvakantie. Anders komen de leerkrachten niet genoeg bij en krijg je in het nieuwe jaar massale ziekmeldingen.

Chris Wiets,

Soest