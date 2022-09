’Zuiniger zijn met water’

Er is recent geschreven over het drinkwatertekort wat er aan gaat zitten komen. Zeker als minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge, daadwerkelijk 900.000 woningen gerealiseerd wil hebben, dienen er zich weer andere problemen aan zoals het drinkwatertekort. We realiseren ons te weinig dat elke Nederlander maar liefst 128 liter water per dag verbruikt, waarvan slechts 2 procent dient voor drinken en koken. De rest gaat voornamelijk op aan douchen, doorspoelen van het toilet en het wassen van kleding. Misschien is het niet onverstandig om zelf ook te kunnen gaan bekijken hoe we het aantal liters water flink kunnen terugdringen!

Krijn Schoonderwoerd, Leiden