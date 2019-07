Vaccinatie-advies is veel te vrijblijvend

Die drastische maatregelen waren hard nodig, aangezien de vaccinatiegraad steeds verder daalde. Dat kwam mede door toedoen van anti-inentingsextremisten die de meest waanzinnige complottheorieën verspreiden.

Ook in ons land is de vaccinatiegraad onder invloed van ’anti-vaxxers’ gedaald tot het zorgwekkende niveau van 90,2%. Toch vindt een adviescommissie het nog te vroeg voor een vaccinatieplicht.

Eerst moeten weigeraars op gesprek komen bij deskundigen. Als dat niet helpt, zou het kabinet moeten overwegen om niet-ingeënte kinderen geen toegang meer te geven tot kinderdagverblijven. Pas als die maatregel geen zoden aan de dijk zet, komt een algehele inentingsplicht in beeld.

Het advies is, net als het door de commissie beoordeelde huidige beleid, veel te vrijblijvend. De veilige norm is 95% en die wordt nu niet gehaald. De commissie spreekt nogal geruststellend van een ’kritische ondergrens’ die nog niet is bereikt, maar laat in het midden waar die grens ligt. Het advies zou moeten zijn: haal die veilige norm van 95% en wel zo snel mogelijk.