Uitslag Steling: Thuiswerken tegen de file

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving adviseren het kabinet om een ’slimme spitsheffing’ in te voeren om het fileprobleem in Nederland tegen te gaan. Het kabinet moet hier zeker geen gehoor aan geven, stelt maar liefst 87 procent van de respondenten. „De automobilist wordt in Nederland al te zwaar belast ten opzichte van andere EU-landen.” Ook vindt men de timing ongepast: „Autorijden is in Nederland al belachelijk duur door alle belastingen en accijnzen. In deze coronatijd, wanneer mensen veilig naar hun werk proberen te komen met de auto, is extra belasten onaanvaardbaar!”

Vooral mensen met een bescheiden beurs zouden de dupe worden van zo’n spitstaks die tussen de 5 tot 15 cent per kilometer zal bedragen, afhankelijk van waar en wanneer men precies rijdt. „Een schandalig bedrag”, reageert iemand. „Dit betekent dat autorijden alleen voor de rijken wordt.” Niet iedereen heeft ook de luxe om buiten de spits te kunnen rijden, wordt veelal gesteld. „Als je een modale Nederlander bent die van 9 tot 5 moet werken, zul je toch binnen de spits moeten reizen.” Daarbij is men door de woningnood gedwongen de grote steden te verlaten en dus aangewezen op de auto om naar het werk te gaan. „Mensen zijn verplicht om ver te reizen voor hun werk door de belachelijke huizenprijzen rond de steden.” En buiten de stad zijn er nu eenmaal weinig alternatieven: „Fietsen is te ver en bussen rijden hier na zes uur bijna niet meer. Doe daar dan wat aan”.

Volgens velen kan het probleem van woon-werkverkeer beter aangepakt worden door mensen meer thuis te laten werken en flexibele werktijden in te voeren. „Thuiswerken biedt beter soelaas en bovendien kunnen al die leegstaande kantoorgebouwen dan voor woningen gebruikt worden. Lost de woningnood ook meteen wat op”, oppert iemand. We zijn er door de coronacrisis toch al aan gewend. „De crisis heeft aangetoond dat veel mensen goed kunnen thuiswerken en daar zit de grootste winst voor druktebestrijding en het milieu.” Enkele deelnemers noemen minder milieuvriendelijke maatregelen: „Het fileprobleem kan worden opgelost door simpelweg meer asfalt te leggen en snelwegen te verbreden.”

Bijna de helft ziet rekeningrijden wel als oplossing. „Voor de spreiding van het verkeer en dus het verminderen van onnodig autogebruik is rekeningrijden goed”, zegt iemand hierover. Volgens deze groep moet wegenbelasting vervangen worden door rekeningrijden. „Het systeem waarin je betaalt voor het gebruik van de auto en niet voor het bezit van de auto is prima. Mensen die veel rijden horen meer te betalen. We willen toch minder files en minder uitstoot?”

Enkele respondenten gaan verder en zien een ‘slimme spitstaks’ als de enige manier om autorijden te ontmoedigen. „Als je een hotel boekt in het topseizoen betaal je ook meer dan in het laagseizoen. Veel landen in Europa hebben tolheffing of een spitsvignet. In de trein krijg ik in de spits ook geen dalurenkorting. Niet bang zijn, maar gevoelige maatregelen durven nemen.”