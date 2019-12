Politiek debat wirwar van woorden

Een politiek debat lijkt op een labyrint. Journalisten en politici kunnen weleens verdwalen in die wirwar van woorden. De oppositie wil de regerende partijen beschadigen en de media willen de waarachtigheid van de regering aan de kaak stellen. Uiteindelijk moet het over de zaak zelf gaan. Het parlementaire debat over burgerslachtoffers in de stad Hawija (Irak) was totaal ontspoord. Het ging voor de meeste journalisten en de oppositie om de formaliteiten en niet de inhoud.