’Goedkope woningen hebben geen verdienmodel’

We hebben de afgelopen jaren gezien hoe de woningnood zorgde voor enorme vraagprijzen en peperdure woningen. Daar is door vele partijen fiks aan verdiend. Daar willen vele partijen fiks aan blijven verdienen. Dat was het nieuwe normaal.

Als prijzen nu dalen wordt dat als verlies gezien en trekken investeerders en iedereen die een graantje meepikte zich terug. Wachtend tot de de prijzen gaan stijgen. En dat gaat zeker gebeuren want de woningnood wordt niet opgelost en stijgt alleen maar.

We hebben goedkope woningen nodig maar die wil niemand bouwen omdat er te weinig aan verdiend wordt. De woningnood als verdienmodel en de burger als melkkoe.

Er zal dus voorlopig niets veranderen. Onze overheid heeft daar simpelweg geen belang bij. Misschien dat ze wakker worden als onze goed opgeleide jeugd massaal het land verlaat.

B. van Dam