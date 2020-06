Brief 1 ’Wentelen in slachtofferrol’

In plaats daarvan wentelen velen zich in een slachtofferrol. Stop deze waanzin! Laat iedereen zijn of haar schouders er onder zetten om dit land welvarend en leefbaar te houden.

Al dat slachtoffer gejank komt voort uit te veel gepamper, teveel aandacht, teveel tolerantie en te veel ongecontroleerde uitkeringen. Wie het hier niet bevalt, kan zo het heil ergens anders gaan zoeken, niemand houdt ze tegen.

In mijn familie zijn ook mensen met een kleurtje en zij schamen zich rot voor al die herrieschoppers. Zij hebben nergens last van, omdat ze zich volledig hebben aangepast aan het land dat ze te eten geeft. Ze werken, studeren, hebben gemengde huwelijken en blanke, ja blanke, vrienden.

Sophie van Dijk

Stem op deze brief

Of op een van de andere brieven