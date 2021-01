’Uitzondering voor vrachtverkeer’

Het zou wat mij betreft altijd veel beter zijn om het vrachtverkeer zo veel mogelijk in de avonduren te laten plaatsvinden. Enkele voordelen zijn zo te benoemen: vast zeker minder files overdag en veel minder luchtvervuiling overdag. Luchtvervuiling wordt beter verdeeld over de de hele dag. De vrachtauto's kunnen ook veel sneller op hun bestemming zijn. Wellicht minder ongelukken. (Personenauto's hoeven minder ’gevaarlijk’ in te halen.) En minder stress bij de vrachtautochauffeurs. Tel uit uw winst.

Aad van der Gulik, Lisse