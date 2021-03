’Burgerforum kansloos’

Premium Columns

Rennend door doolhof van politiek Den Haag

De verkiezingen zijn achter de rug, maar daarmee is de rust in Den Haag niet bepaald teruggekeerd. Want begin deze week ontvangen verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren alweer de lijsttrekkers van de partijen en begint de zoektocht naar een nieuw kabinet.