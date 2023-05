Premium Het beste van De Telegraaf

Mobiliteit van vitaal belang voor economisch functioneren samenleving

Door hoofdredactie Kopieer naar clipboard

Vertegenwoordigers in de autobranche maken zich terecht grote zorgen over de toekomst van de mobiliteit in ons land. Over 12 jaar mogen er geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die CO2 uitstoten. De auto-industrie speelt daar al op in en er zijn al goedkopere nieuwe elektrische auto’s verkrijgbaar dan een paar jaar geleden. Maar voor de gemiddelde Nederlander blijven ze desondanks onbetaalbaar.