’Aantal ongelovigen groeit’

Met name onder katholieken is de afname het grootst. Die geloven het kennelijk wel, wat vooral te zien is aan wat er nog over is aan kerken. Iedereen kent wel kerken in zijn omgeving die de laatste jaren zijn gesloopt. En velen staan op de nominatie om onder de slopershamer te vallen, want er komen steeds minder bezoekers en hebben feitelijk al geen bestaansrecht meer.

Opvallend is verder dat het aantal moslims met 5 procent stabiel blijft, maar dat lijkt maar zo. Want ook in die groepering 'vallen de klappen' en keren ze zich van het geloof af. Want afgaande op het enorme aantal moslim-immigranten en -asielzoekers die de laatste jaren massaal ons land als toevluchtsoord hebben verkozen zou het aantal praktiserende moslims drastisch gestegen moeten zijn, wat dus volgens het CBS beneden de waarheid is.

De geschiedenis leert dat alleen bij oorlogen het aantal kerken en weer steeds voller worden en het aantal gelovigen weer sterk toeneemt. Laten we dus dan maar hopen dat de kerken zolang mogelijk maar minimaal gevuld blijven!

Jan Muijs, Tilburg