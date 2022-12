’Breder perspectief nodig voor lessen slavernij’

Ik voorzie namelijk een hoop ellende voor autochtone Nederlandse kinderen, die wellicht met het schaamrood op de kaken de lessen moeten aanhoren. Het was een wijdvertakt probleem en aangezien ons land een diversiteit aan nationaliteiten heeft, is het aan te raden deze lelijke geschiedenis in een breder perspectief te plaatsen.

Evert Boes, Bergschenhoek