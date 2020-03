Zonder alarmisten geen massahysterie. Het klimaat heeft Greta en Urgenda, corona heeft Ab Osterhaus, de mediagenieke viroloog die de Nederlandse regering in 2009 aanspoorde om miljoenen vaccins te kopen tegen de Mexicaanse griep. Er was daarna nog wat ophef over het feit dat Osterhaus aandelen had in het bedrijf dat onderzoek deed naar het vaccin, dat we achteraf niet nodig hadden.