’Kritisch Kamerlid weggewerkt’

Wat echter het meeste opvalt in deze Haagse soap is dat er door de verkenners Jorritsma en Ollongren over de positie van Kamerleden, in dit specifieke geval Pieter Omtzigt, wordt gesproken. Dit kritische en uiterst door de wol geverfde kamerlid wordt in ieder geval tijdens deze verkenningsgesprekken in verband gebracht met een functie elders.

Dus zo gaat men in Den Haag om met mondige kamerleden die niet geheel naar de pijpen dansen van het kabinet. Dan kan je op zoek naar iets anders en dat probeert men dus al tijdens de coalitie-onderhandelingen te bekokstoven. Wat een schande.

Jan Pronk, Beverwijk