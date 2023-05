Brief 2: ’Rotte oogst, burgers naar de voedselbank’

Klimaatpaus Timmermans legt de landbouwers maatregelen op waar hij geen verstand van heeft. Denken ze in Brussel het klimaat en moedertje natuur naar de hand te kunnen zetten? Zij denken te weten hoe je gewassen moet verbouwen en oogsten op landbouwgrond.

Is dit boerenwijsheid of zijn het zoals altijd betweters zonder boerenverstand? Een en al dictatuur daar in Brussel, fijn de oogst laten wegrotten in de grond terwijl er burgers bij de voedselbank staan.

Men voert straks liever aardappelen in uit het buitenland, te triest voor woorden. Eerst werd al de visserij naar de kelder geholpen: er blijft geen vloot meer over. Als het aan Jetten ligt dan wordt de Noordzee volgebouwd met windmolens. Alles voor de natuur. Welke natuur?

Het ziet er niet uit en of het helpt weet niemand.

Het kost allemaal miljarden. Laten ze de EU-paleizen, maar gebruiken voor de daklozen of woningzoekenden. Dan gebeurt er iets nuttigs met deze geldverslindende gebouwen en zijn bewoners.

A.Valk, Hoorn