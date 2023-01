Uitslag Stelling: ’Wintersport dure hobby’

Volgens het Internationaal Olympisch Comité zal mogelijk meer dan de helft van de Europese skigebieden in 2050 verdwenen zijn. Volgens de meeste deelnemers zal het allemaal wel meevallen. Slechts een derde maakt zich druk over de klimaatverandering en de gevolgen ervan. Een bezorgde stemmer: „Wij misbruiken de aarde op een schandelijke manier, we putten de grondstoffen uit en vervuilen de aarde met onze zooi en manier van leven. Nu pakt de aarde ons terug.” Een minderheid vindt het dan ook ongepast om in tijden van klimaat- en energiecrisis nog op wintersportvakantie te gaan. „Het is ethisch niet meer verantwoord!”, zegt een van deze respondenten. Iemand anders vertelt: „Ik heb 25 jaar geskied, de laatste jaren in Noorwegen maar ook daar zag ik de invloed op de natuur en ben ik ermee gestopt.”

Het gros is het hier niet mee eens en ziet geen reden om mensen die op wintersport willen te ontmoedigen. „Hou toch op, dit is echt niet de eerste keer dat er weinig sneeuw valt. Je zal zien, straks in maart liggen er meters sneeuw. De seizoenen verschuiven wel, maar zo snel zal het allemaal niet gaan. Laat wintersporters voorlopig nog maar heerlijk genieten van de sneeuw en de natuur en praat ze geen schuldgevoel aan!”

Onder de stellingdeelnemers is een derde zelf skiliefhebber. Enkelen van hen zien er dit jaar toch vanaf: „Te onzeker en gevaarlijk.” Menig deelnemer ziet de gevaren van de huidige skiomstandigheden ook wel in. „Nu de pistes steeds verder krimpen, wordt de sport steeds gevaarlijker. Op een smalle strook moeten de kinderen en volwassenen in de beginnersklasjes hun lesruimte delen met de kamikazepiloten, die denken dat zijn olympische skiërs zijn en met volle vaart de piste afgaan.” Een stemmer gaat hierop door: „Dit heeft de afgelopen weken al tot zeer ernstige ongelukken geleid, met zelfs de dood van kleine kinderen tot gevolg. Skivakanties zijn niet meer verantwoord.” Iemand anders concludeert: „Het is veel te massaal geworden. Zowel het klimaat als de zorgverzekeringen zijn er niet bij gebaat.”

Hoewel de meerderheid van de respondenten geen morele bezwaren tegen skivakantie hebben vindt men wel dat wintersportondernemers zich moeten aanpassen. Zij moeten niet koste wat kost de skipistes in stand willen houden, maar zich meer gaan richten op andere ’bergactiviteiten’, stelt meer dan de helft van de stemmers. Een advies: „Stimuleer mensen om in de zomer naar de bergen te gaan zodat ze meer inkomsten uit zomertoerisme hebben.”

En wie echt wil skiën moet dan maar wat verder reizen, aldus de kenners. „In Amerika en Canada is er genoeg plek en zat sneeuw, wellicht trekken meer mensen daarheen.” Hier hangt wel een prijskaartje aan, weten stemmers: „Buiten de Alpenlanden en vooral buiten Europa kan nog volop worden geskied. De kosten zullen echter, ook hier in Europa, toenemen waardoor het voor minder mensen toegankelijk wordt. Maar een einde is nog niet in zicht!” En: „Skiën wordt weer een elitesport, net als vroeger.”