Brief 2 ’Gun 65-plussers ook eens wat’

En nu lees ik dat de NS jongeren wil lokken met flinke korting. Is men vergeten dat er tot 18 jaar kinderbijslag gegeven wordt? Is men vergeten dat tot 18 jaar ook de tandarts gratis is? En nu deze rare regeling weer. Gun 65plus ook eens een forse korting, dit zal zeker gewaardeerd worden!

Ineke Boomgaard

