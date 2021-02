’We kunnen niet iedereen beschermen’

Maar wij moeten inmiddels accepteren dat wij niet iedereen kunnen beschermen tegen corona, hoe moeilijk dit ook is. En dat een mensenleven niet eindeloos veel mag kosten. De coronacrisis veroorzaakt enorme psychische en financiële problemen waar wij de de komende (tientallen) jaren last van zullen hebben.

Laten wij de zorg en de maatschappij nu alvast voorbereiden dat dergelijke ongelooflijk moeilijke keuzes gemaakt zullen moeten worden, nu in deze corona-tijd of bij de volgende pandemie. De discussie over de de acceptabele kosten van de quality-adjusted life year zal een keer gevoerd moeten worden. Als we deze maatschappelijke discussie nu of binnenkort voeren, weten wij beter waar wij (in de toekomst) aan toe zijn.

Huub Kapel