’Maandelijkse verhuizing EP moet stoppen’

Het nieuwe klimaatrapport zorgt voor politieke paniek en de roep om harde maatregelen. Die zullen iedere burger raken, in zijn portemonnee maar ook in zijn bewegingsvrijheid en dus in zijn dagelijks leven.

De politiek moet en kan daarom een breed draagvlak scheppen door zelf het goede voorbeeld te geven. Mark Rutte kan Brussel oproepen direct te stoppen met de volstrekt zinloze, inefficiënte, kostbare en klimaatverpestende maandelijkse verhuizing voor vier dagen van Brussel naar Straatsburg van de Europese Commissie, de 705 (!) leden van het Europees Parlement, en de honderden medewerkers.

Dat heen- en terug reizen tussen Straatsburg en Brussel per trein, vliegtuig en auto kost de belastingbetaler meer dan 100 miljoen euro per jaar waarvoor hij niets terugkrijgt, maar levert ook een CO2-uitstoot op die vergelijkbaar is met het jaarlijks rijden van 11.500.000 kilometer met een dieselauto.

En dat alleen omdat Frankrijk dat in 1992 heeft bedongen. De Europese Commissie wil in 2050 een klimaatneutraal Europa! Met deze gevaarlijke onzin stoppen is dan een redelijk maar nog heel bescheiden begin.

Henk Slechte,

Schiedam