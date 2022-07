Brief 2 ’Leren in praktijk effectiever’

Ik denk dat het mbo-schoolsysteem anders ingericht moet worden. Laat jongeren meteen tegen een loon aan het werk gaan met twee schooldagen per week. ’Doeners’ onder de scholieren vinden school vaak vrij nutteloos, terwijl leren in de praktijk voor hen veel effectiever is.

Zorg ook dat het loongebouw voor opgeleide vakmensen veel langer doorloopt, zodat beloning van hun werk echt loont.

Stef Bouwhuis, Amsterdam

