Wel of niet interviewen is geen wetmatigheid

Persfotograaf Timothy na aanval ’verdoofd’ maar strijdbaar: ’Ik ga gewoon door’

Een aanslag met een shovel op persfotograaf Timothy (31) en zijn vriendin in Lunteren is maandagavond maar net goed afgelopen. De fotograaf kwam ter plaatse om een autobrand vast te leggen. Voordat hij het wist, kieperde een shovel zijn auto een sloot in, het stel in paniek achterlatend.