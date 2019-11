Uitslag stelling: ’Het is voor wat, hoort wat’

Een voorstander van de stelling stelt: „Profiteren als je toch iets kan betekenen in de maatschappij is ’not done’. Al is het straatvuil opruimen, boodschappen doen voor een ander, hulp bieden in verzorgingshuizen met dementerende ouderen. Ik vind dat mensen in de bijstand hun handen uit de mouwen moeten steken in plaats van ze ophouden.” En en ander meent dat de overheid ’geen liefdadigheidsinstelling’ is. „Een bijstandsuitkering is bedoeld als een laatste vangnet”, schrijft weer ander. „De maatschappij moet deze uitkering collectief opbrengen, dan mag er zeker een tegenprestatie voor diezelfde maatschappij geëist worden.”

Dat gemeenten zelf per bijstandsgerechtigde mogen bepalen wat zo’n tegenprestatie precies inhoudt wordt door 65 procent van de deelnemers toegejuicht. „Bijstand is geen recht, maar een laatste redmiddel. Dus iets terugdoen is goed, maar dan wel een persoonlijk uitgezochte tegenprestatie. Een moeder met kleine kinderen laat je geen plantsoen schoffelen”, stelt een respondent. „Alleen de mensen die door ziekte echt niet kunnen werken, moet je ontzien. Maar de jonge jongens en meiden die het allemaal wel makkelijk vinden om niets te doen en de hand op te houden moet je aanpakken”, vindt een ander.

Veel respondenten (62 procent) geloven dat een tegenprestatie een positief effect kan hebben op bijstandsgerechtigden. „Mensen iets voor hun geld laten doen, kan goed zijn voor hun eigenwaarde. Het voorkomt ook dat het passievelingen te gemakkelijk wordt gemaakt om in een uitkering te blijven hangen”, denkt een voorstander. „Er is veel werk te verzetten waar nu geen geld voor is”, valt iemand bij. „Denk aan vereenzaming, integratie, verduurzaming, enz. Daar kunnen mensen die een uitkering krijgen een waardevolle rol in vervullen waardoor ze zichzelf ook weer een volledig lid van de maatschappij gaan voelen.”

Tegenstanders van een verplichte tegenprestatie hekelen vooral het negatieve beeld dat er door deze maatregel zou worden geschetst. „De meeste mensen komen niet vrijwillig in de bijstand terecht”, stelt iemand. „Laat mensen in hun waarde. Het is al erg genoeg om je hand te moeten ophouden”, schrijft een opposant. „De meeste mensen zitten ongewild in de bijstand omdat er gewoon geen werk is of ze te oud zijn en nergens aangenomen worden”, gelooft weer een ander. „Mensen die om wat voor reden dan ook zijn afgekeurd om deel te nemen aan het arbeidsproces worden vaak weggezet als werkschuwe weigeraars. Deze visie blijkt vaak onterecht”, aldus een respondent. Velen zijn ook bang dat er misbruik gemaakt zal worden van tegenprestaties die uitkeringsgerechtigden moeten leveren. „Van Ark bedoelt waarschijnlijk uitkeringstrekkers inzetten als goedkope arbeidskrachten”, denkt één van hen. En een ander meent: „Mensen in de bijstand worden al lang misbruikt, voor werken zonder onkostenvergoeding. Verkapte slavernij is het. ” Weer een ander stelt: „We vergeten dat deze mensen netjes premie hebben betaald voordat ze werkeloos werden.”