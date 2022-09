’Oekraïne blijven steunen met wapens’

Maar laten we niet te vroeg juichen, want Poetin is en blijft onvoorspelbaar en zou zomaar een tactische kernwapen kunnen inzetten of een algehele mobilisatie van zijn troepen kunnen afkondigen. Daarom blijft het van doorslaggevend belang dat het Westen de Oekraïnse strijdkrachten blijft steunen met de modernste wapens en overige ondersteuning. Dit zal geen abrupt einde aan de oorlog maken, maar de vredesonderhandelingen die ooit zullen plaatsvinden wel vergemakkelijken. Want Poetin wil één ding koste wat het kost voorkomen: gezichtsverlies. Prima, maar het opvoeren van de druk op deze oorlogshitser is nu cruciaal.

Bas Overmars, Amsterdam