’Migratiedeal werkt niet’

Tunesië zou voor 100 miljoen de grenzen beter bewaken en mensensmokkel aanpakken, maar de stroom die vanuit Tunesië op het Italiaanse eiland Lampedusa aankomt is gigantisch. Afspraken maken met dergelijke corrupte leiders geeft dus geen enkele garantie en is vanuit het EU-perspectief een wanhoopspoging. Er moet naar andere en vooral betere manieren worden gezocht om dit megaprobleem op te lossen. Mistige dealtjes met onbetrouwbare sujetten zijn de oplossing in ieder geval niet.

Jan Pronk, Beverwijk