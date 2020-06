’Stopera gedraagt zich als de eerste de beste vastgoed-patjepeeër’

Iedereen die de afgelopen drie maanden ook maar één minuut televisie heeft gekeken weet dat de horeca een van de bedrijfstakken is die het zwaarst getroffen is door het coronavirus. Al vanaf het begin van de crisis was duidelijk dat de horeca vanuit de gemeente op niet al te veel coulance hoefde te rekenen. Waar bierbrouwer Heineken (een ondernemer) ruimhartig stelde dat kroegbazen de huren van cafés niet hoefde te betalen, kwam de gemeente niet verder dan uitstel van betaling. Dat de gemeente Amsterdam zich daarmee gedraagt als de eerste beste vastgoed-patjepeeër waar ze in de Stopera altijd over zitten te jammeren, zou grappig zijn als het niet zo godvergeten treurig was.