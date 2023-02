’Fossiele brandstoffen blijven nodig’

Nu we dagelijks op tv zien hoe graafmachines op zoek zijn naar overlevenden van de gruwelijke aardbeving in Turkije, mag duidelijk zijn dat we ontzettend blij mogen zijn dat de dieselmotoren in alle omstandigheden hun werk doen. Hier blijkt maar weer dat we altijd afhankelijk zullen zijn van fossiele brandstoffen, want waar moet de stroom vandaan komen om elektrische machines te voeden onder deze extreme omstandigheden? Aggregaten zullen velen antwoorden, maar wel aangedreven door...? Juist, dieselmotoren. Vergeet de elektrificatie van Nederland maar gewoon. Het gaat ontzettend veel geld kosten en het levert ons niets op.

René van Valkengoed