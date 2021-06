In maart zei ik tegen mijn man dat ik erover dacht om ze maar weg te doen. Nog geen maand later zag ik het begin van een bloeistengel, in elke plant één. En nu bloeien ze prachtig. Dus zeggen we als grap tegen elkaar: ’Planten hóren dus echt wat je zegt, dus praat ertegen.’

M. van Beers, Riethoven

Ook een bijdrage leveren? Mail ons uw verhaal via wuz@telegraaf.nl