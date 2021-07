’Zomer doet regels vergeten’

Maar ach, die tijd is voorbij. Het volk is nu immers niet te houden. Het volk wil op vakantie, dansen, feesten, op terrasjes zitten. Het is zomer!

Als straks de zomerkolder weer weg is, komt de premier weer op televisie. Met de mededeling dat vaccineren goed is, maar toch niet afdoende om corona weg te krijgen. En dan komen er weer oude vertrouwde maatregelen. Maar nu nog niet. Nu wordt er niets gedaan, het is immers zomer. Straks zien we wel weer.

David Vesters