’Strafduur onbegrijpelijk’

Nou, dat hebben ze daar geweten. Vanaf dat moment hadden dat bedrijf en ook de medewerkers te maken met jarenlange bedreigingen, afpersingen tot zelfs aanslagen aan toe. Gezinnen leefden jarenlang in angst. Regelrechte maffia-praktijken die tot dusver in ons land onbekend waren. Hulde aan de politie die zich in de zaak vast beet, waardoor alle verdachten nu voor het hekje staan.

Jarenlange gevangenisstraffen zijn hun deel. De opdrachtgever kreeg de hoogste straf. Hij krijgt 19 jaar en 10 maanden een verblijf op staatskosten. Waar komen nu die 10 maanden vandaan vraag ik mij af? Bij zo'n groot aantal jaren praat je toch niet meer in maanden? Rond het dan af op een heel of een half jaar, maar toch niet in maanden! Onbegrijpelijk.

Jan Muijs, Tilburg