Collectieve wanen aan vooravond tragiek

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Tot nu toe (afkloppen!) is het virus aan me voorbijgegaan. Ik behoor tot de hoogste risicogroep en was al in een vroeg stadium diverse pillen gaan slikken waarover ik op Amerikaanse sites had gelezen. Ik vermoed dat die mij hebben beschermd.