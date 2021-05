’Schande dat Gordon naar België moet’

In een tv-programma geeft Gordon als reden op dat hij zijn suikerziekte niet onder controle krijgt. Een maagverkleiningsoperatie zorg bij 75% van de patiënten dat de suikerziekte voor langere tijd verdwijnt. Complicaties van deze ernstige chronische ziekte worden voorkomen en patiënten leven langer. In Nederland voldoet hij niet aan de voorwaarden voor deze operatie, omdat met een BMI van 30-35 zijn gewicht niet hoog genoeg zou zijn. In 2020 heeft de wetenschappelijke richtlijnencommissie van de Federatie Medische Specialisten het bewijs van werkzaamheid van deze operatie bevestigd bij deze BMI 30-35. Dat was geen reden voor het Zorginstituut Nederland om deze behandeling voor vergoeding in aanmerking te laten komen. Daardoor krijgt Gordon een operatie in een ander land, waarbij de opvang bij eventuele complicaties bemoeilijkt wordt. Bovendien ontbreekt de langdurige begeleiding en nacontrole als hij deze operatie in België ondergaat, die zo belangrijk is voor het succes op langere termijn.

Maurits de Brauw

(bariatrische chirurg)