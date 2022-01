Uitslag Stelling: ’Functie elders voor Sahla’

Soumaya Sahla legt haar werkzaamheden bij de VVD neer. Ze lag onder vuur vanwege haar verleden bij de Hofstadgroep en een veroordeling voor wapenbezit. Als het aan de stemmers ligt is dit het juiste besluit. Soumaya blijft echter wel lid van de VVD. Het gros (92 procent) vindt het ongepast dat uitgerekend de VVD, waar wordt gepleit voor een harde aanpak van iedereen die iets met terreur te maken heeft, een ex-terrorist als adviseur had binnengehaald. „Belachelijk dat ze deze vrouw hebben aangenomen als adviseur. Ze is een veroordeelde crimineel. Het moreel bij de VVD is ver te zoeken, zo luidt een reactie.

Iemand met een strafblad hoort niet thuis in de politiek, zo stellen velen. „Ik denk dat bepaalde denkbeelden met bijbehorende acties je ongeschikt maken voor bepaalde functies.” Dat ze haar straf heeft uitgezeten is niet voldoende om in de Tweede Kamer rond te lopen, wordt er gezegd. „Iedereen verdient een tweede kans maar een pedofiel geef je ook geen baan op een kinderdagverblijf. Dan zoekt ze maar een functie elders.” En: „Ik zou me niet op mijn gemak voelen met zo iemand in de buurt!”

Een kleine minderheid (15 procent) vindt het juist nuttig dat kennis en ervaring op het gebied van terrorisme op deze manier wordt ingezet: Een deelnemer: „Zij adviseerde op een gebied waarin ze, door foute besluiten in haar jonge jaren, expert is geworden. Ze vervulde geen bestuurlijke, wetgevende of controlerende functie binnen de Nederlandse overheid, slechts een adviserende.” Een medestander voegt toe: „Je wil dat mensen tot inkeer komen, maar als ze dat doen en hun kennis inzetten tegen terrorisme, is het weer niet goed.” En: „Zij heeft blijkbaar geleerd van haar straf en is gederadicaliseerd. We hebben wetten in dit land, ook al wil de heer Wilders die niet accepteren.”

Toch staat de meerderheid volledig achter Wilders en heeft begrip voor zijn keiharde aanval op de VVD en D66 tijdens het debat over de regeringsverklaring. „Ze heeft wel haar straf uitgezeten maar een van de slachtoffers van De Hofstadgroep zit wel gewoon in de Kamer.” Logisch dat Wilders zich hierdoor onveilig voelt, zegen veel deelnemers. „Ze heeft nooit spijt betuigd en nu krijgt ze ongetwijfeld heel veel informatie over terrorismebestrijding. De toegang die ze zou kunnen krijgen tot Geert Wilders is beangstigend.”

Een minderheid vindt dat Wilders te ver ging: „Wilders leeft onder hele extreme omstandigheden, dus hij is terecht kritisch. Jammer dat hij zo ontzettend doorslaat, dan schiet hij zijn doel voorbij.” Over de functie van Soumaya’s zus, Fonda Sahla, die in de Tweede Kamer zit voor D66 is men verdeeld. Ca. 40 procent vindt niet dat zij moet worden afgerekend op het verleden van haar zus. Net iets meer deelnemers vinden van wel. „We hebben in Nederland voor veel functies een VOG nodig. Voor bepaalde functies wordt er ook gekeken naar familieleden, dit betekent dat haar zus ook niet voor D66 in de Kamer kan zitten. D66 moet Fonda om reden van veiligheid gewoon de wacht aanzeggen.”