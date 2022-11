Premium Wetenschap

Menselijke robot kan zelf leren en denken

Robots als hulp in de huishouding, de zorg of het onderwijs komen eraan. Daarvan is wetenschapper Hamidreza Kasaei overtuigd. Bang dat ze ons op den duur gaan overheersen, zoals de autoritaire ijzeren heinen in de film I Robot, is hij niet: „Ze worden steeds menselijker.”