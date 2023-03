’Preventief fouilleren jeugd nodig’

In een stad als Den Haag pronken drillrapgroepen met een enorm mes om rivaliserende bendes te intimideren. Toch komt het preventief fouilleren nergens echt van de grond omdat politici doodsbang zijn voor etnisch profileren. En ja die kans is groot, want het blijkt hier met name e gaan om Surinaamse, Antilliaanse en in mindere mate Turkse jongeren. En dus gebeurt er eigenlijk niets, terwijl de problemen duidelijk zijn en in kaart gebracht. Dit is Nederland anno 2023, waar dergelijke groeperingen dus vrijwel ongestoord hun gang kunnen gaan en de overheid niets doet uit angst voor etnische verwijten. Leuker wordt het zeker niet, wel steeds gevaarlijker.

Jan Pronk, Beverwijk