’Probleem bij de bron aanpakken’

Gezien de scheepsladingen geld die de laatste vijftig jaar Afrika zijn binnengevaren is daar toch iets goed mis gezien het feit dat zij hun eigen voedsel nog niet kunnen produceren. Of kan het zijn dat er voedsel genoeg is maar dat de overbevolking de oorzaak van het voedseltekort is. Het Rode Kruis zou zich daar eens over moeten buigen om te kijken wat nu het echte probleem is en dat aanpakken in plaats van steeds maar weer om geld te vragen dat in verkeerde zakken en bodemloze putten verdwijnt.

Ad van Driel, Renswoude