’De ’goede’ kanten van de coronacrisis’

Om te beginnen is het een verademing om zonder files je bestemming te bereiken, en ja, ik denk dat we op een punt staan dat we zeker 50% van de tijd thuis kunnen werken. Met Skype en andere programma's kunnen we de hele dag met elkaar contact hebben. We zouden een stuk minder uitstoot en files hebben. Kantoren zouden we dan tot woningen kunnen ombouwen, want dat zou natuurlijk de oplossing zijn voor de woningnood.

Dat de horeca dicht is, schept nieuwe ideeën en uitdagingen: Thuis maaltijden bereiden en bezorgen bij mensen thuis voor nette prijzen. Ondernemen 2.0.

De winkels doen toch al 80% online, dus als je dat nog niet doet als retailer loop je achter. Voor de kleinere winkeliers is het een drama, daarvan ben ik me echt wel bewust, maar kijk of je eruit kunt springen met online verkoop in samenhang met thuisbezorgen.

De scholen doen nu alles online, en ik moet zeggen, dat werkt top. Wat de wereldschool al jaren doet, wordt nu in Nederland opgepakt en ja, ik zie daar grote mogelijkheden. Kinderen leren zelfstandig te werken, zelfs op afstand, krijgen meer verantwoording en worden zo klaargestoomd voor een maatschappij waarbij de woorden ’digital nomad’ en ’werken op afstand’ een steeds belangrijker item worden. De mensen in het onderwijs krijgen hierdoor ook meer rust en vooral meer zin om werkzaam te zijn in deze mooie, maar lastige sector.

Laten we ook minder lullen over niks met elkaar. Er moeten vooral in de zorgsector heel veel ’managers’ uit. Daar heb je niks aan en ze kosten bakken geld. Geef dat aan de mensen die aan het bed staan. Zorgkwaliteit en een goed salaris moeten nu hoog op de agenda komen. Beslissingen en procedures kunnen binnen een paar weken veranderd worden ervaren we nu.

Als laatste positieve punt wil ik de eenvoud benoemen. Het leven kan heel simpel zijn merken we nu. Koop een stukkie groente, vlees of vis of wat voorhanden is en eet dat samen aan tafel en praat met elkaar. Gun daarnaast mensen wat, wees lief voor elkaar en sta voor elkaar klaar. We hebben het erg goed hier, zeur niet zo, sta daar meer bij stil.

En ja, ik moet dit zelf ook doen, we leren elke dag, vooral in deze moeilijke tijd. Sterkte allemaal en probeer er wat positiefs mee te doen of van te maken.

Marc Struik, Reeuwijk