Uitslag Stelling: Verstand komt met de jaren

Plastische chirurgie of injecties met botox en fillers zijn vooral aantrekkelijk voor jonge meiden. De meeste respondenten denken dat achttienjarigen daarin meer beïnvloedbaar zijn dan 21-jarigen. Een meerderheid vindt de leeftijd van 21 jaar zelfs te laag om een beslissing te nemen over een cosmetisch-chirurgische ingreep.

Een reactie: „Die leeftijd mag wel naar 25 jaar. Iedereen doet alsof het op jonge leeftijd jezelf inspuiten met van alles de normaalste zaak van de wereld is”. Een andere stemmer schrijft: „Hoe later hoe beter, want misschien komt op een gegeven moment het gezond verstand”.

Een krappe meerderheid vindt het verhogen van de leeftijd voor ingrepen een onderwerp waar de politiek zich prima tegenaan kan bemoeien. Een aantal stemmers spreekt desondanks van ’betutteling’ door het CDA. „Laat die partij zich bemoeien met het besturen van het land en niet met privéaangelegenheden.” Toch vindt iemand anders: „Goed dat de partij zich hiervoor inzet”.

Bijna alle deelnemers vinden dat artsen meisjes die een cosmetisch-chirurgische behandeling willen ondergaan, beter moeten voorlichten. „Vooral de beunhazen keihard aanpakken. Als ik zie wat meiden op hun twintigste al hebben laten doen, vraag ik me af hoe zij eruitzien als ze 35 zijn.” Een respondent merkt op: „Je zou iedereen die een behandeling wil, verplicht op een cursus moeten sturen over de verbetering van je zelfbeeld”. Een ander ziet hierin ook een taak weggelegd voor de ouders. „In de opvoeding zouden zij kinderen ook zelfbewustzijn moeten bijbrengen”.

De meeste respondenten vinden dat er beter gecontroleerd moet worden op niet-artsen die ingrepen verrichten zoals botox en fillers. Een suggestie: „Begin eens met een verbod op behandeling in het buitenland. Dan hebben de Nederlandse autoriteiten er in ieder geval controle over”.

Driekwart vindt dat cosmetisch-chirurgische ingrepen gevaarlijk zijn. Sommigen denken echter dat verbieden niet goed is. „Die meiden willen het zo graag, dat ze naar alternatieven gaan zoeken die mogelijk nog gevaarlijker zijn.”

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat veel mensen die een ingreep hebben ondergaan, daar later spijt van krijgen. „Het risico bestaat dat er dan allerlei hersteloperaties moeten plaatsvinden en dat moeten wij dan weer voor betalen via de zorgverzekering”, merkt iemand op. Daarbij vreest iemand dat ingrepen op een gegeven moment niet meer ’in de mode’ zijn. „Nu heeft iedereen Donald Duck-lippen en bilimplantaten, maar hoe moet het als dat straks niet meer mooi wordt gevonden?”

Om te voorkomen dat jonge vrouwen iets aan hun uiterlijk doen waar ze later spijt van krijgen, zou een campagne over het accepteren van het uiterlijk een goed idee zijn, vindt meer dan de helft van de respondenten. Daarbij vindt een heel grote meerderheid dat het propageren van ingrepen via social media aan banden gelegd zou moeten worden. Iemand zegt: „Onder invloed van Instagram veranderen prachtige meiden in allemaal dezelfde barbiepoppen.'