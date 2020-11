’Vraagtekens bij ontwikkelingshulp’

De Brexit nadert zijn voltooing. Nog maar ongeveer één maand rest de Britten om de laatste touwtjes aan elkaar te knopen. Maar niets is nog zeker. Dat laat zich daar al voelen bij het bestrijden van het coronavirus.

Nu er geen EU-gelden meer binnen stromen gaat er gekort worden op de ontwikkelingshulp. De wereldwijde afspraak van 0,7% van het nationaal inkomen wordt verlaagd naar 0,5%. Nood breekt wet zegt het Lagerhuis.

Maar moeten we niet allemaal onze vraagtekens eens gaan zetten bij die ontwikkelingshulp? Al tientallen jaren zijn er al biljoenen aan ontwikkelingsgelden besteed. Er zullen best wel goede dingen mee zijn bewerkstelligd, maar is dat te zien aan de deplorabele staat waarin vele landen in bijv. Afrika nog steeds verkeren? Het lijkt wel te verdwijnen in een bodemloze put en vaak komt het ook nog in de verkeerde zakken terecht.

Ontwikkelingsgeld moet besteed worden aan het ontwikkelen van landen zodat ze uiteindelijk op eigen benen kunnen staan. Wat dat betreft wordt er maar weinig ’ontwikkeld'. Wat dan? Nog 100 jaar doorgaan met betalen?

Het wordt hoog tijd dat er eens nagedacht gaat worden over het afbouwen van ontwikkelingshulp én de betreffende landen duidelijk maken dat ontwikkelingsgeld niet vanzelfsprekend is. En dat het uiteindelijk ook eindig is.

Jan Muijs, Tilburg