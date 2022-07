Brief 3: ’Asielregeling deugt niet’

Bekijk ook: Verbazing over derdelanders die met vervalste papieren Nederland binnenkwamen

Het is duidelijk dat er niet goed is gecontroleerd en dat is vreemd. En het is niet eens mogelijk om deze illegalen terstond uit te wijzen; nu ze eenmaal in de procedure zitten, kunnen ze daar niet meer uit gehaald worden. Dat is een belachelijke gang van zaken. Een asielregeling dient de mogelijkheid in zich te bergen om terstond te corrigeren bij misbruik. Als dat niet kan, deugt de regeling niet.

L. Verburg, Geertruidenberg

