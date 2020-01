’Help Australië’

Hun eigen brandweermensen zijn doodop. Waar blijven de landen die beschikken over grote blusvliegtuigen? Laten die nu eens massaal bijspringen! Dit soort hulp is thans gewenst.

Australië is nooit te beroerd om bij te springen wanneer er ergens op deze wereld hulp nodig is. Toon de bevolking nu maar eens dat hun hulp van toen wordt omgezet in hulp van nu.

F. Heeffer, Uden