’Getuigenissen schokkend’

Toneel van dit alles was het programma The Voice of Holland. Bijna alle deelnemers geloven dat achter de schermen van dit programma sprake is van machtsmisbruik. Daarbij denkt twee derde dat het geschetste beeld uit Boos typisch is voor de mediawereld. Iemand schetst: „Typisch een wereldje waarin iedereen elkaar dekt en zijn zakken vult. Vreselijk om als jongere in zo'n slangenkuil te worden losgelaten.”

Bijna alle stemmers verwachten dan ook nog meer berichten van wanpraktijken uit Hilversum. Veel respondenten vinden het 'niet verbazingwekkend' en noemen de spreekwoordelijke Gooise Matras. Een stemmer: „Deze verhalen kenden we natuurlijk wel, maar het is blijkbaar heel veel erger.” Een andere respondent denkt dat het fenomeen breder in de maatschappij speelt: „Dit gebeurt overal in het bedrijfsleven waar mensen dicht op elkaar werken, en waar sprake is van machtsmisbruik.”

De omroepbaas van RTL, waar The Voice wordt uitgezonden, zegt van niets te weten. Bijna niemand gelooft dit. John de Mol werd aan het einde van de uitzending van Boos ondervraagd door presentator Tim Hofman. De Mol zegt hier alleen het geval van Jeroen Rietbergen te kennen. Een meerderheid van de deelnemers zegt De Mol niet te geloven.

Sommigen verwijten de televisiebaas een 'kille houding'. ,,Zijn afwerende lichaamstaal zei eigenlijk al alles”, zo observeert een kijker van Boos. Een van de reacties: ,,Heel teleurstellend dat hij geen medeleven toont aan de slachtoffers. Alles wat hij zei was om zijn bedrijf te beschermen.” Iemand anders noemt de reactie van De Mol 'bijna nog schokkender' dan de getuigenissen van het vermeende misbruik. ,,Dat u niet snapt dat ook uw zwager veel macht heeft, zegt heel erg veel over u”, aldus een deelnemer die zich rechtstreeks richt tot De Mol.

In zijn commentaar adviseerde De Mol in het interview vrouwen zich uit te spreken als ze worden lastiggevallen. Een meerderheid van de respondenten vindt dit een goede houding. „Natuurlijk moeten vrouwen zich uitspreken. Maar dan moeten ze wel gehoord worden”, zo schrijft iemand die zelf lang op het Mediapark heeft gewerkt. „Er zijn zoveel normale en leuke mannen die dit niet doen. Maar het zijn de altijd de klootzakken die hogerop komen en de macht krijgen. Misschien moeten die leuke mannen zich ook eens uitspreken.” Een respondent schrikt ervan dat de vermeende misstanden zo lang hebben door kunnen gaan. ”Ik dacht echt dat vrouwen anno 2022 mondiger zouden zijn en zich dit soort dingen niet meer laten welgevallen, maar blijkbaar valt er nog veel te winnen.”

RTL heeft een advocatenkantoor ingehuurd dat de zaak moet onderzoeken. Bijna niemand gelooft dat hiermee de onderste steen bovenkomt. Een reactie: „Zo'n advocatenkantoor dat is betaald door de opdrachtgever is niet onafhankelijk genoeg.” Het OM en de politie vraagt slachtoffers zich te melden. Dat vinden de respondenten een betere optie. Een meerderheid van de respondenten denkt ook dat slachtoffers dat gaan doen.