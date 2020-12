Hoe pers Zwarte Piet bij vuilnis zet

Als we de nieuwskoppen mogen geloven, zijn Nederlanders om; Het Sinterklaasfeest is leuk en aardig maar Zwarte Piet is geweest. ’Draagvlak voor Zwarte Piet neemt verder af’, kopte de NOS deze week. En: ’Minderheid bevolking wil dat Zwarte Piet zwart blijft’, aldus NRC. Nieuw onderzoek had het bewezen.