’Voor leuke dingen blijft niks over’

De lagere en midden-inkomens krijgen klap na klap te verduren. Hoge inflatie, torenhoge energieprijzen, lonen die achterblijven. Voor leuke dingen blijft er dan weinig over, laat staan dat er nog geld overblijft voor een vakantie. Dat staat in schril contrast met de groep die wel luxe vakanties op maat kunnen boeken, die niet malen om de hogere vliegtax, die met gemak de hogere energierekening betalen. Er ontstaat zo een steeds grotere tweedeling in de maatschappij, een onderklasse en een bovenklasse. Nederland onwaardig.

F.J. Schubra, Arnhem